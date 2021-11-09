الزعيم عادل إمام .. نزل الفجر إلى الشارع وهو يبكي بشدة لسبب غريب جدا؟

الرياض - محمد الاطلسي - دائمًا نرى الفنان الكوميدي وهو مبتسم ويرسم الابتسامة على وجه الجميع لكن نادرًا ما نشاهد الجانب الإنساني المتواجد في حياته الشخصية.

وفي هذا السياق، قررنا نكشف لكم أصعب موقف مر في حياة النجم عادل إمام أو “الزعيم” مثلما لقبه جمهوره وكل محبيه في الوطن العربي، ولأنه اليوم يحتفل بعيد ميلاده الـ81، ستتعرف في السطور التالية على الجانب الآخر الذي لا تعرفه عنه من خلال موقف جعله يبكي في شوارع القا

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حدث عادل إمام، في لقاء نادر له في برنامج “واحد من الناس”، عن علاقته بوالدته، قائلًا: هي كانت لا تقرأ ولا تكتب لكن كان لديها حس ثقافي عالي جدًا، وكان لها هيبة كبيرة وتدعي لي: ربنا يحبب فيك خلقه، وتدعب لزوجتي وهذا شيء لم يحدث كثيرًا”.

ثم روى تفاصيل وفاتها مؤكدًا أن هذا الموقف لن ينسى أبدًا ووصفه بأصعب موقف بمر بحياته بأكماها، وتابع قائلًا: “بعد وفاتها لقيت نفسي نزلت إلى الشارع في القاهرة، وبالتحديد وسط البلد، في الفجر وأبكي بشدة حسيت إني فقد إكبر وإغلى حب في حياتي.