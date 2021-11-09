أقسمت أن لا يلمسها رجل إلا في الحلال.. حكاية نجمة الرقص الشرقي التي تزوجت 17 مرة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الممثلة والراقصة المصرية ​تحية كاريوكا​ أحد أبرز وجوه السينما المصرية لا بل العربية في عصر عرفت فيه السينما الزمن الجميل زمن الأبيض والأسود. وشهرة كاريوكا الراقصة، تطغى على شهرتها كممثلة كونها أتت بعد أن أبدعت كراقصة شرقية لا تضاهى لتجعل منها ممثلة بارعة.

وفي حوار سابق أكدت الفنانة رجاء الجداوي، الاعلان عن شعورها بالفخر انها تربية خالتها الراقصة تحية كاريوكا، مؤكدة أنّ الفنانة الراحلة تزوجت 17 مرة حتى لا يلمسها رجل واحد إلّا في الحلال، وأنها لم تحب من أزواجها إلّا الفنان رشدي أباظة، ولم تترك لأسرتها ثروة كما يظن البعض، فقد ماتت وهي لا تملك الا دبلتها من الكاتب فايز حلاوة!!

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وأضافت الجداوي، أنها تعلمت من خالتها الفنانة تحية كاريوكا الصدق والعطاء، مشيرة إلى أنها كانت حنونة وصارمة في الوقت نفسه، وقالت رجاء إنها تطبّق ما تعلمته من خالتها مع أولادها وأحفادها، مؤكدة أنها لا تخجل من تربية كاريوكا لها، قائلة: فخورة إني اتربيت في بيت رقاصة.

وكشفت رجاء خلال لقاء ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الاعلامية لميس الحديدي، عن العدد الحقيقي لزيجات خالتها، مؤكدة أنّ الفنانة تحية كاريوكا، تزوجت 17 مرة وليس 13 كما يردد البعض، لأنّ ما حدش لمسها غير في الحلال، وكانت هي اللي بتختار، وأن رشدي أباظة أكثر من أحبت في حياتها، وكانت تتمنى لو أنجبت طفلًا منه!!

وأشارت الجداوي إلى أنّ تحية رفضت تقديم عمل فني مستوحًى من سيرتها الذاتية، حرصًا على استقرار الحياة العائلية لأزواجها السابقين، وقالت إنّ الفنانة نادية الجندي طلبت تقديم عمل عن حياة تحية كاريوكا، وردت عليها وقتها بانها تزوجت 17 مرة، وكل زوج صارت له اسرة أخرى وأولاد وأحفاد وحياة مستقرة، ولا يليق أن نمسّ هذه الاسر بالحديث عن الماضي.

وأضافت أنّ تحية أنفقت كل ما جنته من الفن، ولم تترك ثروة لورثتها كما يظن البعض قائلة: الشيء الوحيد الذي وجدناه في خزانة تحية كاريوكا بعد وفاتها، هو دبلتها من فايز حلاوة وكانت موجودة في علبة قطيفة، كانت بتقولي لو فيه قرش حرام ضاع مني، بحمد ربنا إنه خلصني منه.. ووصلت لمرحلة كبيرة من الزهد والرضا.

وكشفت رجاء عن مفاجأة إقامة جدتها لسرادق عزاء في ابنتها تحية كاريوكا بمجرد هروبها من المنزل للعمل كراقصة، وكان اسمها الحقيقي "بدوية" ورفضت الجدة مقابلة ابنتها وظلت تعتبرها ميتة، حتى تزوجت رسميًّا وارسلت تحية لوالدتها قسيمة الزواج الشرعية.