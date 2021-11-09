بسبب المضايقات.. المخرج حسني صالح يستعين بالشرطة لاستكمال تصوير “حلم الأسمرات”

ابو ظبي - احمد الجزار - اضطر المخرج حسني صالح الاستعانة بالشرطة لتأمين موقع تصوير “حلم الأسمرات” الذي يقوم بتصويره حاليًا في حي الأسمرات.

واضطر صالح لذلك بسبب مضايقات أهل المنطقة والتفافهم طوال الوقت حول الممثلين وموقع التصوير مما أدي إلى تعطيل التصوير أكثر من مرة.

وعلم “جوو 2 فن”، أن حسني صالح يضطر للعمل يوميًًا ما يقرب من 20 ساعة لإنجاو أعلى معدل في التصوير خاصة أن المسلسل قد تقرر عرضه في ديسمبر على التليفزيون.

ويستعرض العمل الانجازات الذي قام بها السيد الرئيس بعد نقل سكان العشوائيات إلى حي الأسمرات الذي تم إعداده في أبهى صورة لينهي به أزمة العشوائيات التي عانت منها مصر لسنوات طويلة، وذلك من خلال قصص حقيقة لبعض الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بعد أن عاشوا في هذا الحي.

ويشارك في العمل كوكبة من الممثلين بينهم صابرين ومحمد رياض ووفاء عامر وعمر زهران ونضال الشافعى وأنوشكا ومدحت تيخة وسميرة عبد العزيز ومحمود الجابرى وعلاء مرسى ونهال عنبر وياسمين على ومصطفى حشيش وعمر زهران ووائل الفشنى وهايدى رفعت.