مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم ليلى علوى وهيفاء المنصور وجاك لانج في دورته الأولى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن أسماء المكرمين في دورته الافتتاحية التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن المهرجان يحتفي بدور المرأة في صناعة السينما، وتأكيدا على ذلك سيتم تكريم موهبتين كانت لهما بصمة في عالم السينما، الشخصية الأولى هي النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، وما زالت تواصل عطاءها وإبداعاتها في أدوار أسرت الجماهير وألهمت أجيالاً من المبدعين والمبدعات، فهي بلا بشك واحدة من أكثر الممثلات تنوعاً وزخماً وإبداعاً في العالم العربي.

وأضافت أن ليلى علوي حصلت على الكثير من الجوائز العربية والعالمية في مسيرة حافلة بالإنجازات، يمكن للمشاركين في المهرجان حضور محاضرة تخصصية عن التمثيل تقدّم من خلالها ليلى علوي خبراتها ومسيرتها الفنية الغنية.

وأوضحت أن الشخصية الثانية هي المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهي أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر كافة الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة في صناعة السينما السعودية، حيث قامت أخراج “وجدة” (2012) وهو أول فيلم طويل يتم تصويره بالسعودية، ليحصد الكثير من الجوائز العالمية، بما فيها ترشيحه لجائزة الأكاديمية البريطانية “بافتا” لأفضل فيلم أجنبي، ثم أنجزت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الدولية، ورسّخت مكانتها كواحدة من أهم المواهب السعودية والعربية والعالمية.

وعلى الصعيد الدولي يكرّم المهرجان جاك لانج رئيس معهد العالم العربي في فرنسا، تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا، وقد شغل لانغ منصب وزير الثقافة الفرنسي ووزير التعليم.