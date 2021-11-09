حكاية قبلة حسين فهمي النارية ..القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت بطلاق حسن يوسف ولبلبة | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - تزوجت الفنانة لبلبة من الفنان حسن يوسف، وذلك قبل أن ينفصلا ويتزوج الأخير من الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وكشفت "لبلبة"، في لقاء قديم لها، تفاصيل قصة حبها وزوجها من حسن يوسف، حيث قالت إن حسن يوسف تعرف عليها في بداية الستينيات من القرن الماضي، وأعجب بها منذ النظرة الأولى ووقــع في غرامها، وطلب منها الزواج.

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وكشفت أنه كان سر إعجابه بها هو حبها الشديد لوالدتها، فقد كانت في بعض الأحيان تعتذر عن السفر والمشاركة في أعمال كثيرة من أجل الاهتمام بها، وبعد عدة لقاءات كشفت له "لبلبة" أن والدتها تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدم لخطبتها رفضت والدتها الزواج.

"لبلبة" هددت والدتها بالانتحار، بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن يتم الزواج، فاضطرت والدتها إلى أن توافق على الزواج، واستمر زواجهما لمدة سبع سنوات.

وأثناء تصوير لبلبة لفيلم "بنت بديعة" في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصــة "توحة"، وأضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قُبلة بينها وبين حسين فهمي، فاتصلت "لبلبة" بزوجها حسن يوسف تخبره فرفض الأمر، ووضعها أمام خيار بين القبلة والطلاق، وبالفعل وقع الطلاق بينهما.

حسن يوسف واللحية

"ليست لي شروط معينة في الأدوار التي أقبلها، إلا أنها لا بد أن تكون هادفة، ممكن أن تكون أدوارًا اجتماعية أو رومانسية أو حتى كوميدية راقية، لذا أي دور أقبله"، هكذا تحدث الفنان حسن يوسف في حواره لجريدة "روز اليوسف" عام 1996، عن اعتزاله وشروطه للأدوار التي يقبل تجسيدها على شاشة السينما.

وقال الفنان حسن يوسف، إنه سيقبل الدور الذي يعرض عليه حتى أن تطلب الأمر حلق لحيته، موضحًا: "أنفذ فورًا باعتبار أن اللحية سنة والعمل فرض، العمل عبادة، وأنا عاهدت نفسي أن أقدم فقط ما ينفع الناس، عندما توقفت التفت حولي فلم أجد الفلوس التي يسعى لها الجميع، وفي تلك الفترة بحثت عن مبلغ لسداد ديون الضرائب 15 ألف جنيه، فلم أجد حتى 3 آلاف جنيه أدفعها لأقوم بتقسيط الباقي، وكان ما يأتي يروح، وفي الوقت الذي قالوا فيه إنني أتقاضى أجرًا من مؤسسات دينية".

واعترف الفنان حسن يوسف بأنه لم يكن عنده سوى قطعة أرض استصلاح قام ببيعها، وكانت لدية شقة باعها لينفق على أسرته، ومرت الأمور في هذه الفترة، رغم أنه بلا عمل، وعرض عليه في تلك الفترة المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزأين الأول والثاني، وجسد دور "توفيق البدري" ولم يترك المسلسل، لكن الدور مساحته تقلصت بعد الجزء الثاني، مشيرًا:"حتى اسألوا أسامة أنور عكاشة، وبعد المسلسل عدت للتوقف، وأطلقت لحيتي سنة عن الرسول، وأنا على استعداد لحلقها حين يتطلب الدور ذلك".

المصدر: الدستور