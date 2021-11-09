الرياض - محمد الاطلسي - استحوذ على القلوب منذ طلته الأولى على الشاشات وتعلقت به الجماهير، ولتفوقه لقب بالزعيم، ودخل قلوب المشاهدين من أول رفعة حاجب تميز بها، فقدم العديد من الأدوار التي استطاع خلالها الفنان المصري عادل إمام أن يتميز.

رحلة الزعيم الفنية حافلة بالأعمال التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب، كان حلمًا لكل فتيات جيله إلا أنه اكتفي بـ6 نساء في حياته فقط.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

كيف تتذكر 90٪ مما تعلمته؟ .. دراسة اسبانية حديثة تضع الجواب ؟

يخبئ أسلحة ومتفجرات.. كويتية تبلغ الشرطة وترشدهم عن زوجها وعندما حضرت كانت المفاجأة؟

فوائد جبارة غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يومياً .. لن تصدق مايفعله بجسمك ؟

بكل شجاعة : مذيعة مصرية تنشر فيديو يوثّق لحظة تحرش سائق بها وهي بجانبه .. شاهد الفيديو ؟

تعرف على 6 نساء خطفن قلب عادل إمام .. لن تصدق أنه خطب هذه الفنانة الشهيرة ؟

عاجل .. الموت يخطف أشهر فنان مصري قبل قليل والحزن يخيم على الوسط الفني ( صورة )

وكالة روسية تكشف سر المعجزة .. هذا ما يحدث لجسمك اذا تناولت التين والزيتون معاَ ؟

قمر الزمالك أشهر عانس في السينما المصرية.. شنقت نفسها بالخطأ وبكى عليها الرئيس السادات

أجمل نجمة سينمائية في مصر اعتنقت الإسلام واعتزلت الفن فتم اغتصابها ووجدوها مقتولة في شقتها .. فمن تكون؟

لن تصدق كم بلغ مهرها .. كيف تزوجت ليلى علوي من عائلة حسني مبارك | تفاصيل مثيرة

شيرين رضا تكشف أسرار صدمة العمر وتصعق يسرا .. خيانة زوجية من أعز صديقة !! شاهد الفيديو

حكاية قبلة حسين فهمي النارية ..القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت بطلاق حسن يوسف ولبلبة | تفاصيل مثيرة

أقسمت أن لا يلمسها رجل إلا في الحلال.. حكاية نجمة الرقص الشرقي التي تزوجت 17 مرة

حكاية الفنانة المراهقة التي عشقها نور الشريف وتسببت في طلاقه من بوسي .. لن تصدق من تكون ؟

اخيرا كشف السر الذي حير الجميع .. سبب كبير وغير متوقع وراء «المنديل» الذي كانت تحمله أم كلثوم بيدها في كل اغانيها ؟

كان يحبه النبي ( ص ).. هذا الخضار هو "غذاء القلب" ينصح به الأطباء لخفض نسبة السكر في الدم وحماية القلب والقولون وفوائد اخرى ستدهشك

حكايات صادمة عن نبيلة عبيد : تزوجت أقوى رجال الرئيس ووالدتها ماتت وهي غاضبة منها .. والمفاجأة في وصيتها الغريبة؟

في ليلة الدخلة .. عريس يعاشر عروسته أكثر من 5 ساعات متواصلة وفي الصباح الباكر عثرو عليه جثة هامدة على السرير .. لن تصدق ماحدث؟

عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في ليلة الدخلة فادخل احدهم ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟ .. تفاصيل ساخنة

عريس يستعين بوالدته لفض «غشاء بكارة» زوجته .. وهكذا كانت النهاية كارثية

اقرأ أيضاً : لعنة «علوان البكري» في مسلسل « ذئاب الجبل » قتلت أشهر فنانين ورفض البقية الدور خوفاً على حياتهم!

اقرأ أيضاً : لن تصدق جمال زوجة «اللمبي» الذي اخفاها عن الجميع والمفاجأة في ابنه الممثل الذي لا يعرفه أحد | شاهد الصور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

كان عاجز وميقدرش يتجوز مثل أي راجل.. أسطورة الرقص الشرقي التي أرضعت عمرو أديب تكشف السر المحرج للعندليب!

والدته:

تعد والدة عادل إمام سببا في حب الجمهور له نتيجة لتكرار دعائها «ربنا يحبب فيك خلقه» فصرح في العديد من اللقاءات الصحفية بذلك، فالبرغم من عدم تعلمها كلن لديها حس ثقافي كبير، وكانت تفضل الزعيم عن باقي أشقائه، بالرغم من أنهم كانوا يعيشون حياة صعبة، وتحملت ظروف والدهم السيئة.

زوجته:

تعرف الزعيم عادل إمام على زوجته هالة الشلقاني، التي تنتمي إلى إحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة، بشباك تذاكر السينما، وتزوجها بعد قصة حب، وأنجبا منها ثلاثة أبناء هم "رامي، سارة، ومحمد".

جاء ذلك بعد استمراره لرفض الدخول فى ارتباط رسمي، لكنه تغير موقفه بعد أقل من سنة من تعارفهما، تم الزواج، حيث شجعته ووقفت بجانب وحمسته على النجاح في كل أعماله، وقال عنها الزعيم في تصريحات تليفزيونية، "إنها الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يومًا أنه لن يتزوج بها".

ابنته:

لم ينجب الزعيم سوى بنت واحدة تدعى سارة، رفض دخولها الوسط الفني، وقال إنه فكر في الأمر مطولًا، واكتشف أنه لا يستطيع أن يجد ابنته تقبل شخصًا غريبًا عنها، ثم يصفق لها ويعبر عن إعجابه بما فعلت عندما تعود إلى المنزل.

أخته:

يحب الفنان عادل إمام اخته منى كثيرا، حيث كان متعاونًا معها بشكل كبير في طفولتها وحتى أن كبرت وهي تستحوذ على جزء كبير من قلبه.

مديحة حمدي:

خطب الزعيم في فترة السبعينات مديحة حمدي، لكن لم تستمر الخطبة إلا بضعة أشهر، ثم حدث بعدها انفصال سريع، ولكنها كانت محطة مهمة في حياة كل منهما وزال تأثير كل واحد منهما على الآخر.

حفيداته: يقدس الزعيم عادل إمام الحياة العائلية، لكن حفيداته من الفتيات يحصلون على النصيب الأكبر من حبه.

المصدر: الدستور