جاستين بيبر يثير السخرية بعد ظهوره بـ”الحجاب” في حفله الأخير (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار المغني الكندي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له من إحدى حفلاته التي أحياها مؤخرا.

وظهر بيبر في حفلا خاصا أحياه بولاية يوتاه الأمريكية مرتديا تيشيرت وسروال وغطاء للرأس أشبه بالحجاب المتعارف عليه مما عرضه لسخرية واسعة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاءت تعليقات الجمهور الساخرة مثل “المفروض تباركوا له تهنوه على الحجاب” و”أخبروه أن الستر لم ينقص من جماله شيئا”، و”شبه الملكة إليزابيث” و” بيفكرنا بمحمد لطفي في عيال حبيبة”.

يأتي هذا في الوقت الذي اتهمه البعض بالسخرية من الدين الإسلامي والحجاب وتشبيه نفسه بالنساء.

من ناحية أخرى، وللمرة الأولى يحيي جاستن بيبر حفلاً غنائياً ضخماً في السعودية بديسمبر المقبل ضمن حفل ختام جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا.

وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الخبر على حسابه في Twitter “حفل ضخم لحدث استثنائي، حفل ضخم يُرافق جائزة السعودية الكبرى stc للـفورمولا! نخبة من أهم نجوم العالم يُشاركون للمرة الأولى على أرض المملكة وتحديداً في جدة”.