النجمة هاندا أرتشيل تمارس العلاقة الحميمية مع فنان شهير جدا وتعترف .. لن تصدق من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الممثلة التركية هاندا أرتشيل بنجم شهير، فهل تخون حبيبها الممثل كرم بورسين؟

وظهرت هاندا في الصورة وهي كأنها تمارس الجنس مع النجم التركي ​بوراك دينيز بطريقة حميمة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين، خصوصا وأنها على علاقة عاطفية بالنجم التركي ​كرم بورسين​.

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وتبيّن في وقت لاحق، ان الصورة من مسلسلهما القديم “الحب لا يفهم الكلام”، وقد جمعهما حينها مشهد حميم.

وصدمت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل الجميع، بالـ ملابس القصيرة للغاية، والتي قامت بإظهارها من خلال الصّور التي نشرتها.

في التّفاصيل، نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس فاضحة.

وبدت هاندا وكأنها في تدريب رقص أو تمارين رياضية، وكانت ترتدي ملابس خاصة عبارة عن هوت شورت ضيق مع كروب توب ضيقة أيضاً، وتجلس على الأرض.

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع إطلالتها الطبيعية هذه، وعبروا عن إعجابهم بجمالها.

من جهةٍ أخرى، كانت قد انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للثنائي العشاق كرم بورسين وهاندا أرتشيل ظهرت فيها الأخيرة بالحجاب الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة. صورة أرتشيل بالحجاب كان إلى جانبها كرم بثياب رجل الدين يضع على رأسه ما يشبه القبعة ويجمل في ديه مسبحة وتفاجأ الجمهور بهذا الأمر.