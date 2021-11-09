بعد محمد رمضان .. تامر حسني مطرود من المغرب والأزمة تتصاعد ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شن الجمهور المغربي حملة ضد محمد رمضان عبر مواقع التواصل الإجتماعي رافضين إستقباله في المغرب واحيائه حفلات، ثم امتدت الحملة وشملت الفنانين المصريين بصفة عامة وأبرزهم الفنان تامر حسني.

أطلق الجمهور المغربي هاشتاغ آخر يرفض تواجد الفنان تامر حسني في المغرب بعد يوم واحد من نشر مقطع فيديو لحفله السابق في المغرب، رغم انه الوحيد الذي حضر حفله 400 ألف شخص.. الهاشتاغ الجديد يحمل شعار “لا نريد تامر حسني في المغرب” لتشمله حملة الجمهور المغربي هو الآخر بعد محمد رمضان.

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وقال الإعلامي المغربي يسري مراكش، إن هذه الحملة التي أطلقت مؤخرا ضد إقامة حفل محمد رمضان والفنانين المصريين ماهي إلا ردة فعل على الحملة التي نظمها الجمهور المصري ضد الفنان المغربي سعد لمجرد ولكنها ليست حرب فالشعوب العربية في النهاية أشقاء.

واضاف أن الجمهور المغربي له الحق في التفاعل وتبني موقف ضد الاستهانة بنجوم المغرب وعدم تقديرهم بالشكل اللائق كما حدث مع المنتج العالمي ريد وان والمغني المغربي نعمان بلعياشي في مهرجان الجونة وتجاهل أسمائهم الكبيرة في عالم الفن،فالجمهور المغربي يود أن يرى قيمة الفنان المغربي على المنصات العربية.

من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن إحيائه ثاني حفلاته في المغرب، قائلا: “تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في #مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها 450ألف و#ثقة_في_الله_القادمة_مليونية كل الحب للمغرب و#الملك_محمد_السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

هذا الإعلان أغضب الجمهور المغربي الذين دشنوا حملة ضد عبر موقع تويتر تحت هاشتاغ #لانريد_محمد_رمضان_في_المغرب، وذلك على إثر ما حدث في مهرجان الجونة مع النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي بعد تجاهل تقديمهما أثناء غنائهما معه في أغنية “جو البنات” رغم تقديمه اعتذارا رسميا لهما.

ففال أحدهم معلقا: “كما تدين تدان….تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم..لا نريد محمد رمضان في المغرب”.

المصدر - العّراب