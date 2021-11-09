“رحل بذبحة صدرية بعد وصوله المستشفى بساعتين”.. شقيقة أحمد خليل تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الدكتور درية خليل، شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء dmc”، قالت شقيقة الراحل: “هو جاله كورونا من حوالي أسبوع وهو بيصور مسلسله، وكانت خفيفة لإنه أخذ المصل وكل حاجة كانت كويسة. فجأة حصل له آلام في الصدر والذراع الشمال فنقلناه المستشفى.”

وأضافت: “اتنقل المستشفى الساعة 12 بالليل تقريبا، وعلى الساعة 2 اتوفى، وقالوا إن سبب الوفاة المباشر ذبحة صدرية.”

وردا على سؤال عن شعوره بأي أعراض أو أوجاع خلال فترة إصابته بكورونا، قالت: “الأمور كانت مستقرة، كان في طبعا آلام كورونا التعب والإرهاق، وبنراقب الأكسجين.”

وأضافت: “كانوا محذرين من الدخول ليه عشان كورونا وعشان ميتعبش.”

وقالت عن علاقتها بشقيقها أنهما كانا يتحدثان يوميًا وكان يسأل عن أحوالنا طوال الوقت لأنه كان يهتم بكل واحد في الأسرة، ويهتم جيدًا بصلة الرحم مع الجميع.

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