اسرار صادمة عن زوجة رشدي أباظة الأخيرة.. فنانة مغمورة وطلقها وهو على فراش الموت | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - عرف عن الفنان رشدي أباظة علاقاته الغرامية وزيجاته المتعددة، فقد تزوج 5 مرات، وكانت أولى زيجاته الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما لمدة ثلاث سنوات ثم تزوج من الأمريكية "بربارا " وأنجبت ابنته الوحيدة "قسمت" وقد دام زواجهما لمدة أربع سنوات.

وكانت الفنانة سامية جمال، هي الزوجة الثالثة له واستمر زواجهما حوالي 18 عامًا حتى انفصلا عام 1977، بعد زواج رشدي للمرة الرابعة من الفنانة اللبنانية "صباح".

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وما لا يعرفه الكثيرون أن زوجته الأخيرة هي ابنة عمه وأن الزواج تم بشكل تقليدي لتقوم برعايته مع تقدمه في العمر، وأنها سبق وجربت حظها في التمثيل، وشاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية منها فيلم (اقتلني من فضلك) عام 1965، وفيلم (ليل الرجال) عام 1976، ولم يكتب لها الشهرة والاستمرار فاعتزلت.

رشدي أباظة في صور نادرة من حفل زفافه على ابنة عمه.. شاهد

وتردد أنه طلقها قبل وهو على فراش الموت لأنه أراد أن يموت حرا بدون ارتباط.

توفي رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 53 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، حيث توفي أثناء تصويره أحد مشاهد فيلم "الأقوياء" أمام الفنان عزت العلايلي.

المصدر: السلطة