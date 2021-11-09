“الإعلاميين” تصدرًا قرارًا يإيقاف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية العام بسبب تجاوزات مباراة القمة

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضى عن التعليق على أى مبارايات على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى .

جاء ذلك بعد أن مثل شلبى اليوم أمام لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعه 7 م .وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الادارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الادارة والمستشار / عمر هريدى والمستشار/ هيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.

أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9 اذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنةالفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدينو في باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6اذ تنص الفقرة رقم 2 علي الإلتزام بالموضوعية في التناول , والتوازن في عرض وجهات النظر , وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية.

الفقرة رقم 6 الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية واكد نقيب الاعلاميين انه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنيه والحياديه ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.

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