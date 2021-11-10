أميرة هاني تحتفل بخطوبتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة أميرة هاني بخطوبتها على رجل الأعمال محمد سماحة في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، نشرت أميرة هاني مجموعة من الصور من حفل خطبتها التي أطلت فيه بفستان أبيض بسيط وعلقت عليها “مرحبا بعائلتي الثانية.. السيد والسيدة سميث”.

يذكر أن آخر أعمال أميرة هاني مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

مسلسل “سكر زيادة” بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز، لقاء الخميسي.