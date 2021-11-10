طليق منة عرفة يعلق على رسائل “الشماتة” بعد انفصالهما ويتوعد بكشف أسباب الانفصال

ابو ظبي - احمد الجزار - أبدى محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة انزعاجه من تلقيه بعض الرسائل الشامتة منذ أن أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابه على “إنستجرام”، كتب محمود المهدي “الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب”.

وأضاف طليق منة عرفة “محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسة عندها احساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية”.

واختتم المهدي “ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل”.

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانها يوم 30 يونيو الماضي، بعد فترة خطوبة امتدت لبضعة أشهر، وكان من المقرر أن يتم زفافها قريبا بدون حفل، قبل أن يعلن المهدي خبر انفصالهما منذ أيام.

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