الرياض - محمد الاطلسي - لطالما أثار الفنان الشعبي الأشهر في مصر، شعبان عبد الرحيم، الجدل أينما حل وارتحل لاسيما بملابسه التي كانت تبدوا غريبة في كثير من الأوقات.

وقد كان الفنان شعبان (شعبولا) فريداً ومتميزاً حتى في طريقة لبسه ونوعية الثياب التي يرتديها والمجوهرات التي يعلقها على جسده، وهو ما أكسبه هالة إعلامية وجماهيرية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

الغرفة السرية للراحل شعبان عبدالرحيم .. ما وجدوه فيها بعد وفاته أصاب الجميع بالصدمة والذهول - شاهد الفيديو

عندما هددت «بوسي» أهلها بالإنتحار إذا لم تتزوج «نورالشريف» .. وليلة طلاقهما حصلت مفاجأة غير متوقعة؟

نعمة من الله.. مشروب مهمل يخفض سكر الدم خلال دقائق ويزيد هرمون الإنسولين - طريقة التحضير ؟

دفنت خطيبها صباحاً ورقصت ليلاً.. حكاية أسطورة الرقص الشرقي التي تجرعت سم سوزان مبارك | تفاصيل غريبة؟

معجب نوال الزغبي يعدها بمبلغ مليون دولار.. وما فعلته الأخيرة لا يصدق!

حيرت العلماء ولم يجدوا لها تفسيرا .. تعرف 11 شيئاً غامضاً يحدث للإنسان أثناء النوم!

النجمة هاندا أرتشيل تمارس العلاقة الحميمية مع فنان شهير جدا وتعترف .. لن تصدق من يكون ؟

كيف تتذكر 90٪ مما تعلمته؟ .. دراسة اسبانية حديثة تضع الجواب ؟

حكاية قبلة حسين فهمي النارية ..القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت بطلاق حسن يوسف ولبلبة | تفاصيل مثيرة

أجمل نجمة سينمائية في مصر اعتنقت الإسلام واعتزلت الفن فتم اغتصابها ووجدوها مقتولة في شقتها .. فمن تكون؟

لن تصدق كم بلغ مهرها .. كيف تزوجت ليلى علوي من عائلة حسني مبارك | تفاصيل مثيرة

شيرين رضا تكشف أسرار صدمة العمر وتصعق يسرا .. خيانة زوجية من أعز صديقة !! شاهد الفيديو

حكاية الفنانة المراهقة التي عشقها نور الشريف وتسببت في طلاقه من بوسي .. لن تصدق من تكون ؟

اخيرا كشف السر الذي حير الجميع .. سبب كبير وغير متوقع وراء «المنديل» الذي كانت تحمله أم كلثوم بيدها في كل اغانيها ؟

كان يحبه النبي ( ص ).. هذا الخضار هو "غذاء القلب" ينصح به الأطباء لخفض نسبة السكر في الدم وحماية القلب والقولون وفوائد اخرى ستدهشك

عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في ليلة الدخلة فادخل احدهم ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟ .. تفاصيل ساخنة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وبعد مماته أثيرت الكثير من المواضيع المرتبطة بالفنان، خاصة غرفته السرية، وهو ما دفع صحيفة اليوم السابع المصرية حينها لإجراء زيارة لتلك الغرفة وكشف ما فيها.

وحينها سلط برنامج "صندوق محسوب"، الضوء على الحياة الخاصة للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وغرفته السرية وصندوق مقتنياته الخاصة.

وتحدث في التغطية نجل الفنان الراحل خميس شعبان عبدالرحيم، حيث تناولت الحلقة ما حواه الصندوق والخزينة الخاصة بالفنان الشعبي الكبير، حيث تضمن مكواه خاصة بالفنان الراجل، ومجموعة ضخمة من الصور التذكارية مع كبار النجوم، وساعات يد كثيرة، كذلك مجموعة من "السبح".

وتحدث عن سر الخنجر الموجود في صندوق الفنان الراحل كذلك، سر المطواة والسكاكين التي وجدت بداخل صندوق مقتنياته وسر احتفاظه بها.

كما عرضت الحلقة عشرات "البدل" و" الأحذية التي كان يمتلكها الفنان الراحل، حيث كان يهوي ارتداء البدل الغريبة من بينها بدلة كانت في الأساس "مفرش تربيزة" في أحد المقاهي التي عمل فيها الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم .

المصدر - اليوم السابع