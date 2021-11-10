دبحت له القطة .. حكاية اللقاء الأول بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

الرياض - محمد الاطلسي - تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة بعد رحلة علاج خارج مصر استمرت أياما طويلة، بعدما بدأت في التماثل للشفاء حسبما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي في تصريحات له.

وأكد «العوضي» ان حبه لياسمين ليس له حدود، وأنها أقرب شخصية له في حياته، وفترة مرضها كانت الأصعب بالنسبة له، مشددًا على أنه لن يترك حقها في الخطأ الطبي الذي تسبب لها في تلك الأزمة الصحية.

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وكان «العوضي» قد كشف عن أن حبه لياسمين قد بدأ بعد ترشحه من جانب الشركة المنتجة لمسلسلها «لآخر نفس» مع ياسمين، في شخصية ضابط، وأنه كان رافضًا تمامًا أداء دور ضابط مرة أخرى، لكن مع ياسمين عبدالعزيز لم يتردد وقبِل شخصية أدهم، وقال لهم وقتها «أنا موافق أعمل دور ضابط تاني دي ياسمين».

وأضاف: «كانت بداية التعارف بينا، حطت إيديها على كتفي جامد وقت التحضير للمسلسل، تعجبت وقتها قالت لي كلمة، ورديت عليها، دبحت القطة، ونظرت لي نظرة غريبة حصل قفشة بينا بهزار».

وتابع: «أنا بحبها كممثلة، وعاوز أشتغل معاها، لكن حصل موقف بينا، وفي أول بروفة، وضعت خطة لتجلس إلى جانبي فقط، وسلمت عليا، لم أحضر وقتها نسخة السيناريو، وطلبت المشاهدة معها في النسخة الخاصة بها، وتحدثت معها وجمعنا حوار جانبي، وضحكت يعني قلبها مال وكانت قصة حبنا وزواجنا».

وأكمل: «الحمدلله ياسمين تعافت تمامًا، ومجرد يومين نقاهة وهنرجع مصر»، موجهًا رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز على الهواء: «وحش الكون راجع وإن شاء الله هتبقى أحسن من الأول وترجع لشغلها».