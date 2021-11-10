تـــــجـــــديـــــد الـــــخــــطـــــاب الأدبــــــــي - أحـمــد الــخــمــيــســي

يمر سوق الأدب بحالة كساد ملحوظة تضاعفت بعد الثورة الرقمية وسيادة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن الصعوبة بمكان الآن الحديث عن رواية تخطف الأبصار كما كان الحال مثلا عند نشر " الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي، أو" اللص والكلاب" لنجيب محفوظ، ولم يبرز بعد قاص بحجم وعظمة يوسف إدريس، ولا شاعر بقامة أمل دنقل. ولاشك أن الثورة الرقمية قد غيرت من ذائقة القراء لكنها ليست المسئول الأول عن الكساد الذي خيم على سوق الأدب، بحيث أصبح النشر الورقي مجرد اثبات حالة. وفي تقديري أن العامل الرئيسي في ركود الحركة الأدبية هو انقطاع الصلة بين الأدب والمجتمع، مما يجعلنا نستدعي للذاكرة عبارة بريخت: " إذا لم تكن كلماتي تهتم بالناس، فلماذا يهتم الناس بكلماتي؟". وفي ذلك الصدد وضع الناقد الفرنسي " تيزفيتان تودروف" كتابا في غاية الأهمية بعنوان" الأدب في خطر"، ينبه فيه إلى أن الأدب المعاصر يمر على مستوى العالم بأزمة تنذر " بزوال القراءة في الأجل القريب"، والسبب عنده ليس الثورة الرقمية لكن النظرة التي شاعت فلسفيا وأدبيا وفصلت العمل الأدبي- بوسائل وطرق متعددة – عن دوره الاجتماعي. وأهمية ذلك الحديث أنه صادر عن ناقد كبير وقف طوال حياته ضد الأدب الدعائي، والنظرة العقائدية ، والواقعية الاشتراكية، بل والماركسية،ومن ثم لا يمكننا أن نتهمه بشيء من ذلك حينما يحدثنا عن " الدور الاجتماعي للأدب". ويرى تودروف أن الخطر الذي يهدد الأدب ويعزله عن القراء هو " الشكلانية" التي تنطلق من أن دور الأدب العناية بالبناء المبتكر وبطرائق توليد النص، وبالأسلوب، والأشكال السردية، و التركيز على التقنية الفنية بوسائلها كافة. المصدر الثاني للخطر الذي يحيق بالأدب النظرة الفلسفية العدمية التي ترى أن تغيير العالم والواقع مستحيل، وأن الحقيقة الوحيدة الباقية هي ذات الكاتب الذي تسوقه نرجسيته إلي أن يصف بأدق التفاصيل أدنى انفعالاته وأتفه تجاربه الجنسية وذكرياته الأشد سطحية. وعلاوة على " الشكلانية" و" العدمية" يبرز خطر ثالث أقوى هو ما يسميه تيودروف بنزعة " الأنـانـة" ، أي القول بأن " الأنا الذاتي " هو الكائن الوحيد الموجود! وقد برزت هذه الاتجاهات أقوى ما يكون في مدارس أدبية مثل "البنيوية"، و" التفكيكية " التي قامت كلها على بتر العلاقة بين الأدب ودوره الاجتماعي، فأصبح العمل الأدبي معروضا بصفته : " موضوعا لغويا مغلقا مكتفيا بذاته ومجرد علاقات بين أجزاء العمل الفني وعناصره". إن فصل الأدب والفن عن الدور الإجتماعي والواقع أدى إلى هجرة القراء المتزايدة للأدب، وإلى ركود الحركة الأدبية، وتعود جذور هذا الفصل التعسفي بين الأدب ودوره إلى مطلع القرن العشرين مع الدعوة القائلة بأن هدف الفن الحقيقي: " إبداع الجمال"، وبذلك فلا ينبغي " للعمل الفني أن يتحدث عن شيء خارج عنه، لا ينبغي أن يتحدث إلا عن نفسه،وكينونته الداخلية، ينبغي أن يصير دالا بنفسه". وبسبب هذه النظرة لم تعد تقرأ الأدب سوى نخبة، بينما تتزايد القطيعة الظاهرة بين الأدب وجماهير القراء الواسعة. وأظن أننا أصبحنا في أمس الحاجة إلى تجديد الخطاب الأدبي، بعد أن دفعتنا الشكلانية إلى المأزق الحالي، وهي مهمة ثقيلة على نقادنا النهوض بها حتى ولو كانت: " عكس التيار"، واقتضت مراجعة الحصاد الأدبي المطروح بجرأة وقوة وصراحة.