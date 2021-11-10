إليسا تخطف الأنظار بصور جديدة على مسرح الأولمبيا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة من حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية بـ باريس وذلك عبر حسابها علي إنستجرام".

وظهرت النجمة اللبنانية إليسا خلال إطلالتها بملامح شبابية، حيث ارتدت بلوزة بيضاء اللون وبنطال أسود، واعتمدت مكياجًا هادئًا، وقصة شعر منسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وأحيت المطربة اليسا مؤخرا حفلا على مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري كبير.

وحرصت إليسا على رفع علم لبنان مع طفلة صعدت معها على المسرح، وقدمت عدد من اشهر اغاني فيروز منها احكيلى عن بلدي احكيلي"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

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