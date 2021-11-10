وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني

أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء امس، مأدبة عشاء، على شرف الأستاذ نايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بأحد فنادق القاهرة الموجودة علي ضفاف نهر النيل الساحر، بحضور الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والأستاذ يوسف الشمالي وزير الصناعة الأردني، والوفد الأردني المرافق لهما في الزيارة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك على هامش التوقيع الذي تم اليوم للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال مأدبة العشاء، رحب الدكتور خالد العناني بالحضور و بالوزيرين الأردنين في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على عمق العلاقات والصداقة الطيبة التي تربط بين مصر والأردن على المستويين الشعبي والرسمي.

وتبادلا الوزراء أطراف الحديث حيث تم مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، واتفقا على المُضي قدماً نحو تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك إدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وسبل التفاهم المتبادل، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتطرق الحديث لمناقشة بعض المحاور والمجالات المختلفة التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الذى تم توقيعه منها مجالات التنشيط والترويج، والتدريب السياحي، وكذلك السياحة المستدامة، إلى جانب التشريعات والأنظمة السياحية.

وشارك في الحضور من الجانب المصري الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وحضر من الجانب الأردني الدكتور عبد الرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، والسيد نايف البخيت مدير مكتب وزير السياحة الأردني، والسيد حسام المحارمة السكرتير الثاني، والأستاذة أسماء بشماف من السفارة الأردنية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من رئيسي وزراء مصر والأردن شهدوا صباح اليوم مراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا اتفاق توأمة بين مدينة "الأقصر" بجمهورية مصر العربية، ومدينة "البترا" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد وقع البرنامج التنفيذي واتفاق التوأمة بين مدينتي الأقصر والبترا كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد نايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.