شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي تخرج عن صمتها : هقاضي كل شخص اتصرف فيها دون وجه حق

الرياض - محمد الاطلسي - علقت منى عطية، شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، على تسليم مقتنياته لوزارة الثقافة، من قبل المستشار بلال عبد الغني، المحامي الأسبق لرامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم زكي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قالت شقيقة أحمد زكي: "أعترض بشدة على ما حدث فكيف لهم التصرف في المقتنيات دون وجه حق...المفروض إحنا اللي كنا نسلم المقتنيات وحاجته دي، المحامي ده يقربله إيه عشان يسلم المقتنيات، بأي وجه حق يتصرف فيها ويسلمها للوزارة إذا فعلا كان سلمها..إيه يثبت تسليمه المقتنيات؟"

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وأضافت منى عطية: "ليه فيه تجاهل لينا، ومش هنتنازل عن المقتنيا،ت وهنرفع قضية واتنين وعشرين، وخلوا وزيرة الثقافة تتواصل معانا.. إحنا عايزين نطمن إن المقتنيات في مكان كويس وتستاهل مشوار أحمد زكي وتعبه، هو كان بيصرف على أفلامه وشغله وكل حياته في الفن".

وبحسب شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، فإن "المحامي كان يطلب أموالا مقابل تنظيفه للمقتنيات"، وأكملت: "كأنه بيتاجر بأعمال أحمد زكي، كنت سبتها لينا احنا ننضفها ونسلمها ونعمل دا، يهمنا المقتنيات يتحافظ عليها في مكان يليق بيه، بصفته إيه ياخد الجوابات وبأي حق، فيه أسرار لعائلة أحمد، وصور وقصة حياته كان بيكتبها، بأي حق يتطلعوا على الحاجات دي، وأصلًا مش كل المقتنيات معاهم فيه حاجات معانا".

واستطردت: لازم تسليم المقتنيات كان يحصل في حضورنا إحنا أهله..إحنا عندنا حكم المحكمة ولصالحنا ولما عملوا استئناف اترفض..ليه محدش حاول يتواصل معانا، واستنينا حد يتعاون معانا ويساعدنا نطمن ع مشواره الفني والمحامي تجاهلنا ولا عمل لينا اعتبار اللي بيحصل فينا دا كتير محدش يعرف حاجة عننا، وبيتقال حاجات كتير وبنتجاهلها إحنا اكبر من كدا.

وتابعت شقيقة الفنان الراحل: "اللي عطلني إني كنت مصابة بفيروس كورونا وبقالي 5 شهور على جهاز تنفس ومكنتش بتكلم، ودلوقتي اتعافيت، ولكن مطلعتش منها سليمة، وأخواتي حزنوا عشاني والوقت دا كله ماتحركناش ومش ساكتين، ودلوقتي أقدر أكمل وأحافظ على اللي بدأناه..

أنا مش عايزة ورث ولا طمعانة في أي حاجة..ساعدونا وعايزة كل شعب مصر يساعدني ويقولي فين مقتنيات أحمد زكي، ومستعدة أتنازل عن أي قضية وأي حاجة لمجرد ما أطمن، وهقاضي كل شخص أتصرف فيها دون وجه حق".

المصدر: "القاهرة 24"