إشادات نقدية بفيلم ليدي جاجا الجديدHouse of Gucci

نال فيلم المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا الجديد House of Gucci إشادات نقدية عديدة بعد عرضه العالمي الأول والخاص الذي أقيم مساء أمس في لندن.

حضر العرض الأول لفيلم ليدي جاجا الجديد جميع أبطال الذين حرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء أبرزهم جاريد ليتو وآدم درايفر وسلمى حايك.

أشادت الكثير من التقارير النقدية بآداء ليدي جاجا وجاريد ليتو، مع التنبؤ القوي بقدرتهما على حصد جوائز الأوسكار لعام 2022 في فئات الأفضل تمثيليا.

وصف تقرير عن فيلم House of Gucci في موقع فاريتي، الدور الذي تقدمه ليدي جاجا بأنه يسمح لها تقديم درجات مختلفة ومثيرة من الجنون والسعي للحصول على المال .

كما نوه التقرير إلى التحول الكبير في شكل جاريد ليتو الذي يأخذ مهنته على محمل الجد، ويقدم شخصية جديدة عليه كعادته، إلى جانب الآداء القوي من آدم درايفر وسلمى حايك.

جميع أبطال House of Gucci على موعد مع ليلة قوية في مسرح دولبي خلال العام المقبل، إلى جانب مخرجه ريدلي سكوت.

تدور أحداث فيلم House Of Gucci حول قصة اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وتآمر زوجته الأولي لتدبير الحادث، وتلعب سلمى حايك دور صديقة ليدي جاجا، وأحداثه مقتبسة من كتاب طرح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

فيلم House Of Gucci من إخراج ريدلي سكوت، ويضم في فريق تمثيله العملاق آل باتشينو، وجيريمي أيرونز، ومقرر طرحه في 24 نوفمبر المقبل.