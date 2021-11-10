بعد مرور عقدين من الزمن .. بطلة مسلسل الحاج متولي «مونيا» تفجر مفاجأة بخصوص المسلسل؟

الرياض - محمد الاطلسي - بمشاركتها في مسلسل الحاج متولي قبل 20 عاماً حققت الفنانة الاستعراضية والممثلة مونيا نجومية غير مسبوقة، وهو ما تحدثت عنه في تصريحات صحفية سابقة.

وحينها قالت مونيا إن الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، هو من اكتشفها وأدخلها عالم الفن، وأوضحت «مونيا» والتى اشتهرت بدور الزوجة الرابعة في مسلسل «الحاج متولى» أنها تعرفت على بليغ حمدى في احد الافراح بمدينة الاسكندرية وعندما علمت بوجوده فرحت وذهبت لمقابلته مشيدةً بشخصيته الرائعة.

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وأضافت مونيا خلال استضافتها ببرنامج بوضوح مع عمرو الليثى حينها: «قمت بغناء اغنية للراحل عبدالحليم حافظ وكان بليغ حمدى سعيداً بخامة صوتى وغنائى ومن هنا بدأت حياتى الفنية واستمرت اللقاءات بينى وبين بليغ حمدى وهو من اختار اسم مونيا ليكون اسم الشهرة لى».

وشهدت الحلقة حينها مشادة حامية بين عمرو الليثى ومونيا واميرة بدر والتى شاركت في تقديم الحلقة حول حق الزوج في الزواج مرة ثانية حيث ان مونيا كانت الزوجة الرابعة في المسلسل وانها كانت الزوجة الثانية في الحقيقة.