رامي صبري يقرر الطعن على تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه: “اقسم بالله حقك هجبهولك”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان رامي صبري، عن عدم رضاه بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه كريم الذي رحل في يوليو إثر غرقه في إحدى الترع.

وتوعد رامي بالطعن على نتيجة التقرير، ورد حق شقيقه الراحل.

وكتبت رامي عبر حسابه على “إنستجرام”: ” أول مره أكتب بوست مش فني ..تقرير الطب الشرعي لحاله وفاه أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنه ثلاثية”.

وتابع: “اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش هاخد حقه وبالقانون

وفي عهد رئيسنا المحترم سياده الرئيس / عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون

وأضاف: “أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك . الله يرحمك ويغفرلك”.

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وعلى جانب آخر، طرح رامي صبري، أحدث أغانيه بعنوان «حالة اكتئاب»، أهدى إلى روح شقيقه الراحل كريم صبري، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تعبر عن الحالة النفسية التي يمر بها الفنان رامي صبري بعد رحيل شقيقه.

الأغنية سجلها كريم بصوته قبل وفاته بفترة قصيرة، وتولى تلحينها، وهي من كلمات عبير الرزاز، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر هاني محروس.

يظهر في بداية الأغنية رسالة رامي صبري لشقيقه إذ أكد أن الأغنية إهداء لشقيقه الراحل، ولم يتقاضَ أي شخص ساهم في العمل عائدًا ماديًّا، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا يوم 11 يوليو الماضي، غرقًا في مياه ترعة المريوطية، وشُيع جثمانه من مسجد الشرطة، ودُفن في مدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور الجنازة كل من المنتج وليد منصور والفنان رامي جمال.