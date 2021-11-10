ميادة الحناوي تصل الإمارات استعدادا لحفلها في أوبرا دبي

وصلت الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى الإمارات قبل يومين من موعد حفلها الغنائي المقرر إقامته الجمعة المقبل على مسرح أوبرا دبي.

وتحدثت ميادة الحناوي إلى كاميرا برنامج إنسايدر بالعربي عقب وصولها إلى الإمارات، معبرة عن سعادتها بالتواجد في دبي التي وصفتها بأنها بلدها الثاني.

وأعلنت أوبرا دبي في أكتوبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني عن استضافتها حفل غنائي للفنانة القديرة ميادة الحناوي يوم 12 نوفمبر الجاري في ليلة من ليالي الطرب العربي.

تشارك المغنية الشابة نيرمين وهبة نجمة برنامج "ذا فويس" إحياء الحفل برفقة الفنانة القديرة ميادة الحناوي في أمسية طريبة منتظرة.