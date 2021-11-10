مي سليم تشارك صورها بالمؤتمر الصحفي لمسرحية اللمبي في الجاهلية

نشرت الفنانة مي سليم ، صور جديدة لها من المؤتمر الصحفي لمسرحية لمسرحية اللمبي في الجاهلية عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت مي سليم ، في الصور برفقة محمد سعد و نجوم المسرحية و علقت قائلة:" من المؤتمر الصحفي لمسرحية اللمبي لي الجاهلية- السعودية ".

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