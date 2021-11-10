جنات وعساف على مسرح النافورة والحجار في الإسكندرية

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 حيث يقام الجمعة 12 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

فعلى مسرح النافورة وفى الثامنة مساء تقدم النجمة جنات حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي يسبقها فاصلا للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق الى جانب فقرة غنائية للفنانين ابراهيم راشد وصابرين النجيلي .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورار أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء .

وفى نفس التوقيت بمكتبة الاسكندرية يقدم النجم علي الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان .

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فاصلا غنائيا لكل من احمد سعيد ، حنان الخولي ، مصطفى النجدي واشرف وليد .

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