شاهد.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها بخضوعها لحقن بلازما

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، وهي في عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت بسمة بوسيل في الفيديو وهي تخضع لحقن بلازما في منطقة الجبهة، وبدايات شعر الرأس مما أثار انتباه المتابعين.