دُرة ترثي جدتها برسالة مؤثرة: “كنت أتمنى أن أضمك للمرة الأخيرة”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة التونسية درة منذ قليل وفاة جدتها صوفي.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، نعت درة وفاة جدتها بكلمات مؤثرة وقالت “كم تمنيت أن أراك وأتأمل في وجهك الجميل على الرغم من الوقت والتجاعيد على وجهك، كنت أرغب في ضمك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة، والاستماع إلى كلماتك الطيبة والمحبة .. آخر مرة أمي صوفي، أنا لا أصدق ذلك! اعتقدت أنك خالدة ، تمامًا مثل جمالك”.

وأضافت درة “كنت أحب أن أسمعك تعزفين على البيانو على طريقتك للمرة الأخيرة.. كنت أحب أن أقول لك وداعًا وأرى ابتسامتك الجميلة حتى ولو لمرة أخيرة. أحبك وأنا حزينة للغاية .. مع السلامة جدتي، رحمك الله.

كما نشرت درة صورًا تجمعها مع جدتها في مراحل مختلفة عبر “إنستجرام”، وكتبت: “الله يرحم جدّتي الحبيبة ويغفر لها ويدخلها فسيح جنّاته”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع رسالتها وقاموا بتدقيم واجب العزاء لها بينهم هند صبري، وسلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، رضوى الشربيني، جومانا مراد، صبا مبارك، كندة علوش، واَخرون.

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يذكر أن درة تنتظر عرض أحدث أفلامها “الكاهن” من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والتشويق.