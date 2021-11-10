والدة منة عرفة تعلن عودتها لزوجها: “خلاف كان بسيط وانتهى على خير”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت والدة الفنانة منة عرفة عن انتهاء الخلاف بين ابنتها وبين زوجها الفنان محمود المهدي.

وقالت والدة منة عرفة في تصريحات لموقع “اليوم السابع” إن الخلاف بينهما انتهى، وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، معلقة: “الخلاف كان بسيط جدا والحمد انتهى على خير”.

يذكر أن محمود المهدى أعلن مؤخرا انفصاله عن منة عرفة مبررا ذلك بأنه “رجل صعيدي ويرفض بعد التجاوزات في عملها كممثلة”، وبعدها كشف عن غضبه من رسائل الشماتة بعد انفصاله عن منة عرفة، مؤكدا إنه سيكشف تفاصيل الانفصال الحقيقية قريبا.

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانها يوم 30 يونيو الماضي، بعد فترة خطوبة امتدت لبضعة أشهر، وكان من المقرر أن يتم زفافها قريبا بدون حفل، قبل أن يعلن المهدي خبر انفصالهما منذ أيام.

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