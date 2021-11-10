هاني شاكر يلتقي مدير إدارة الشئون المعنوية لمنع مطربي المهرجانات ومراقبة سلوك المطربين بالحفلات

ابو ظبي - احمد الجزار - التقى اليوم الأربعاء، هاني شاكر نقيب المهنت الموسيقية ووفد من مجلس نقابة النقابة بمدير إدارة الشئون المعنوية للاتفاق على بروتكول تعاون يساهم في الحفاظ على الأغنية المصرية ومنع المندسين من الغناء في الحفلات والدارات التي تخص الإدارة.
وكشف بيان لنقابة الموسيقيين تفاصيل الجلسة، وجاء البيان كالتالي: “في إطار جهود ومساعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية للتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة للحفاظ علي الذوق العام والهوية المصرية للأغنية إلتقي بالسيد لواء أركان حرب ياسر عبدالعزيزالأسريجي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.
ورافق الفنان هاني شاكر المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والفنانه نادية مصطفي رئيس لجنة الإسكان والفنان منصور هندي رئيس لجنة العمل والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة.
وتناول اللقاء موضوعات شتي منها كيفية الحفاظ على الأغنية المصرية التي تحمل قيماً اخلاقية واجتماعية نبيلة وكيفية المرور بها من هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ الفن المصري بعدما طاله عبث العابثين وكيد المندسين للنيل من كل القيم بالكلمات الهابطه والإيحاءات التي تنال من أخلاقيات شبابنا وتحضهم علي التردي والانحدار.
واسفر اللقاء عن ضرورة التنسيق بين النقابة وادارة الشؤن المعنوية بالقوات المسلحة القائمة علي كافة الدور والقاعات وبعض أماكن الحفلات وتفعيل قرارات منع من ليس عضوا بالنقابة وغير المصرح لهم
وكان الحديث الأبرز والأهم مراقبة سلوك المؤدي على المسرح وعدم السماح بالخروج عن الآداب العامة من كلمات وسلوك.
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