لقاء الخميسي تبوح بالأسرار: كدت انفصل عن زوجي بسبب “رقصة سالسا” ولهذا لجأت لطبيب نفسي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة لقاء الخميسي، الكثير من تفاصيل حياتها خلال لقاءها مع لميس الحديدي أمس في برنامجها “كلمة أخيرة”، حيث تحدثت عن علاقتها بزوجها وسبب تعرضها لأزمة نفسية، وكيفية مواجهتها لحملات التنمر التي تتعرض لها عبر السوشيال ميديا، كذلك كواليس أحدث أعمالها.

لقاء تلجأ لطبيبة نفسية

لقاء الخميسي أكدت أنها تعرضت للتنمر في أحد فترات حياتها، كما أنها ظلت فترة حوالي 3 أعوام، لم تشارك في أعمال فنية وهو ما تسبب في مرورها بأزمة نفسية، قررت وقتها أن تلجأ لطبيبة نفسية، وتابعت: “اتهزيت ووقتها كنت ضعيفة وقضيت سنتين من أسوأ سنوات حياتي وقررت أتكلم لأني مابحبش أخد مهدئات ورحت ثيرابي، كل اللي كنت بعمله كنت بتكلم بس لمدة ستة أشهر بواقع ثلاثة مرات اسبوعيًا”.

ولفتت لقاء الخميسي إلى أن تلك الجلسات النفسية كانت بمثابة دعم قوي جدًا وساهمت في تحسين حالتها بشكل كبير، كما أنها اكتشفت عن طريق تلك الجلسات أنها كانت مستاءة من أشياء أخرى بخلاف جلوسها في المنزل لفترة.

أزمة بين لقاء وزوجها كادت تؤدي للانفصال

الفنانة المصرية كشفت كذلك عن أزمة وقعت بينها وبين زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، وكادت أن تتسبب في طلاقهما، حيث أوضحت أنها قامت بمشاركة الجمهور قبل فترة بمقطع فيديو ترقص فيه “سالسا” مع أحد المدربين المشهورين في الوسط الفني، لافتة إلى أن هذا الفيديو تسبب في أزمة بينها وبين زوجها كادت تصل للطلاق.

وأضافت أن طبيعة عملها بالمجال الفني تجعلها باستمرار حريصة على تعلم كل شيء خاص بالفن سواء رقص أو غناء أو غيره، مشيرة إلى أن سبب غضب زوجها يأتي نتيجة للتعليقات السلبية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موضحة أن ابنها الأكبر عكس والده ولا يتأثر بتلك الانتقادات.

لقاء الخميسي أوضحت كذلك أن أحد مشاهد الرقص في مسلسل “الزوجة الرابعة” الذي عرض عام 2012، تسبب كذلك في أزمة كبيرة بينها وبين زوجها، وظلت تلك الأزمة بينهما لسنوات.

الجدير بالذكر أن لقاء الخميسي عرض لها مسلسلين مؤخرًا هما: “إجازة مفتوحة” الذي شاركت في بطولته مع النجم شريف منير وسميحة أيوب ودنيا ماهر وملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وغيرهم.

كما قامت ببطولة حكاية “حتة من القمر” ضمن مسلسل “زي القمر” وشارك في بطولة الحكاية معها كل من محمد العمروسي وعايدة رياض وجيلان علاء وغيرهم