بسبب المشاهد الجنسية والمثلية.. تفاصيل منع عرض فيلم “Eternals” لـ أنجلينا جولي بمصر

ابو ظبي - احمد الجزار - رفعت دور العرض المصرية بوسترات فيلم Eternals، الذي كان من المقرر طرحه اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي لم يمنح الفيلم تصريحا بالعرض بسبب الاختلاف مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، حيث يتضمن الفيلم بعض المشاهد المثلية، وهو السبب في منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية.

وكشف مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن الشركة الموزعة للفيلم رفضت إجراء تعديلات على بعض المشاهد التي تعتبر غير مناسبة لطبيعة المجتمع المصري وأخلاقياته، وبالتالي لم تستطع الرقابة إجازة عرض الفيلم في السينمات، موضحا: “لن تجبرنا الشركة الموزعة على قبول ثقافات مختلفة عنا، ونحن في النهاية نختار ما يناسبنا”.

وفقا للخطة المعلنة من قبل الشركة الموزعة له، أعلنت سينما «Imax» في بيان لها من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، عن عدم عرض فيلم «Eternals» أو «الأبديون» في مصر.

وجاء بالبيان الرسمي لـ«IMAX» قبل ساعات :«هل ستهبط #Eternals في مصر؟.. الفيلم لن يطرح في مصر ابتداء من يوم غد كما كان مقررا في البداية..ترقبوا المزيد من التحديثات«.

وكشفت الرقابة المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر عن منع عرض الفيلم التابع لعالم «مارفل» السينمائي، بسبب محتواه غير المناسب، خاصة بعد رفض شركة «ديزني» إدخال أي تعديلات على الفيلم بالحذف في تلك المشاهد، وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

ولم تكن تلك الدول هي الوحيدة التي تمنع عرض الفيلم، حيث قاطعت الصين العرض ولكن ليس لأسباب أخلاقية ولكن لأسباب سياسية، بعد تداول تصريحات سابقة لمخرجة الفيلم كلوي تشاوي وهي تهاجم الحكومة الصينية.

وأمام منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية إلا أن هناك دول أخرى بدأت بالفعل عرض فيلم Eternals من بينهم الأردن والإمارات العربية المتحدة، التي كشفت عن عرض الفيلم على شاشتها السينمائية بدءا من اليوم، بينما تبدأ لبنان عرضه في دور العرض السينمائي غدا.

ووصف النقاد الفيلم بـ «السقطة المدوية» في تاريخ سلسلة أفلام «مارفل» السينمائية، حيث لم يحقق خلال 5 أيام في دور العرض السينمائي سوى 165 مليون دولار، وهو رقم منخفض بالنسبة لسلاسل الأفلام، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تعليق صادم من أنجلينا جولي: من يرفض تلك العلاقة «جاهل»

علقت النجمة أنجلينا جولى، إحدى بطلات الفيلم، على مطالبة البعض بحذف تلك المشاهد للسماح بعرضه ورفض الجهة المنتجة ذلك: «فخورة بقرار مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية»، وفقًا لما نشره موقع «news»، وتابعت: «مازلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة فاستوس جمال تلك العلاقة وهذا الحب، وكيف لأى شخص أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها، أو لا يوافق عليها أو يقدرها، إنه جاهل».

صراع كائنات فضائية وأعداء البشرية

تدور أحداث فيلم Eternals في فترة تعقب أحداث الفيلم الشهير «Avengers: Endgame» من ستديوهات «مارفل» الذي عرض عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

حكاية فيلم Eternals

ويقوم ببطولة فيلم «Eternals» كل من ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.. وبدأ عرضه في الولايات المتحدة أمس وعدد محدود من الدول، وحقق في أول عروضه العالمية 7 مليون دولار.