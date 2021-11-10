منة عرفة تعلن عودتها لزوجها وتهاجم “الشماتين”: “انتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في قلوبكم رحمة”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة عرفة عن انتهاء الخلافات بينها وبين زوجها محمود المهدي وعودتهما سويا بعد يومين من إعلان انفصالهما.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابها على “إنستجرام”، عبرت منة عرفة عن استيائها من شماتة البعض في انفصالها عن زوجها وقالت من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست، لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق بيهتز له عرش الرحمن، لكن أنتم يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة؛ فبقى أبغض الحلال عليها، رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماتة فينا.

وتابعت منة عرفة “خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو على الرجل أو على أهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي، اللي ربنا ما يكتبه على أي ست، ما رحمتونيش، ولا قدَّرتوا إني في موقف لا أُحسد عليه، وشمتانين فينا، قد إيه أنتم ناس ما تعرفوش ربنا، ولا في قلوبكم رحمة.

وأضافت منة عرفة “اتمنوا الخير لبعض يا جماعة، بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطي أنا، إني شاركتكوا حياتي الشخصية، الإنسان بيغلط عشان يتعلم، وأنا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكم الجحيم دي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

واستكملت “رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل !، أو مادة خام للشماته فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهله على الست أو على الرجل أو على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي إلى ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد علیه وشمتانين فينا!! قد ايه انتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض».

واختتمت “لكن دي غلطي انا اني شاركتكوا حياتي الشخصية، الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانو بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنين أول مشکلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي

يذكر أن محمود المهدى أعلن مؤخرا انفصاله عن منة عرفة مبررا ذلك بأنه “رجل صعيدي ويرفض بعد التجاوزات في عملها كممثلة”، وبعدها كشف عن غضبه من رسائل الشماتة بعد انفصاله عن منة عرفة، مؤكدا إنه سيكشف تفاصيل الانفصال الحقيقية قريبا.

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانها يوم 30 يونيو الماضي، بعد فترة خطوبة امتدت لبضعة أشهر، وكان من المقرر أن يتم زفافها قريبا بدون حفل، قبل أن يعلن المهدي خبر انفصالهما منذ أيام.

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