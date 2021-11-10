فاتن موسى تزور شقة الزوجية بعد انفصالها عن مصطفى فهمي وتكتشف اختفاء جميع متعلقاتها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية فاتن موسى، عن زيارتها لشقة الزوجية التي جمعتها بطليقها مصطفى فهمي، للحصول على متعلقاتها الشخصية بعد الأنفصال ولكنها تفاجئت باختفاء جميع المتعلقات.

وكتبت فاتن في منشور لها عبر حسابها على “إنستجرام”: “إلى الإخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي،،

بعد مضي نحو ١١ يوماً من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكناً ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أرى أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم،

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وتابعت: “وفي هذا نصحوني الأصدقاء الصدوقين بالرجوع الى منزل الزوجية خصوصاً وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضاً لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله،، وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!

وأضافت: “ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والانسان والنجم الفنان ابن البشوات؟؟؟

وكانت الإعلامية فاتن موسى قد فوجئت بطلاقها من الفنان مصطفى فهمي، خلال زيارتها لبيروت لحضور حفل زفاف شقيقتها، وذلك من خلال السوشيال ميديا، دون أي إعلام أو إنذار مسبق.

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