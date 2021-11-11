هل أنجبت ليلى علوي من زوجها قريب أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ؟ .. لن تصدق الإجابة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لا يعلم الكثيرون أن الفنانة ليلى علوي تزوجت من رجل أعمال شهير يدعى منصور الجمال وهو قريب أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذى قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

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منصور الجمال، هو رجل الأعمال الذي يمتلك عدد من المشروعات في مصر وعدد من دول العالم، كما أنه كان يرأس رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، أما ما يخص حياته الاجتماعية فكان متزوج من الفنانة ليلى علوي، لمدة 8 سنوات.

ويرصد "هن"، تفاصيل زواج رجل الأعمال الراحل منصور الجمال من الفنانة ليلى علوي:

بداية تعارفهما في العام 2003، كان بداية تعارف "منصور" بالفنانة ليلى علوي إذ جمعهما حفل عشاء كان في منزل سفير مصر ببلجيكا، إذ كانت تتواجد الفنانة وقتها نظرا لعضويتها لجنة تحكيم مهرجان مونس البلجيكي، وهناك التقت برجل الأعمال المصري في منزل السفير.

ومنذ ذلك اللقاء توطدت العلاقة بين رجل الأعمال والفنانة، فكانت في البداية علاقة صداقة وود حتى تطورت إلى الزواج في العام 2007.

زواج ليلى علوي ومنصور الجمال ورغم فارق السن الذي كان بين الثنائي إذ كانت الفنانة ليلى علوي تبلغ من العمر وقتها 45 عاما، بينما رجل الأعمال منصور الجمال يبلغ 63 عاما، أتمت الزيجة التي كانت بشكل مفاجئ وقتها.

وعاشت معاه طوال فترة زيجاتهما في شقة بمنطقة الزمالك.

8 سنوات وعلى مدار 8 سنوات عاشت ليلى، مع زوجها رجل الأعمال، وكان يتسم زواجهما بالاستقرار والهدوء، فلم تتجه إليه أنظار وسائل الإعلام وقتها، سوى في بعض المناسبات واللقاءات الاجتماعية التي جمعت بين الزوجين.

لكن، مثل أي زوجين كانت توجد بعض الخلافات بسبب تدخين ليلى للسجائر، وهو ما كان يثير إزعاج رجل الأعمال منصور الجمال.

أخر لقاء أما أخر اللقاءات التي جمعت بينهما قبل انفصالهما، حينما دعا الزوجان الفنان عمر شريف، إلى الغداء في محاولة لإخراجه عن حالة الحزن التي كان يعيشها عقب وفاة الفنانة فاتن حمامة، وبالفعل لبى الفنان الراحل عمر الشريف دعوتهما، وتناول الغداء في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

الطلاق ومثلما تمت الزيجة في هدوء كان الوضع ذاته في طلاقهما، بعد زواج دام 8 سنوات، ولم يكشف أيا منهما عن أسبابه.

وجرى الطلاق في العام 2015، بالتزامن مع سفر ليلى وقتها مع وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لتدشين مشروع نوافذ الذي يقيمه المهرجان بالتعاون مع وزارة الشباب

وظلت العلاقة بين ليلى علوي ومنصور الجمال تتسم بالطيبة والود المتبادل بينهما، والصداقة المتبادلة، وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية لرجل الأعمال على قناة المحور، وصف زواجه من الفنانة ليلى بـ"أجمل زيجة".