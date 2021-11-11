بعد عودتهما.. زوج منة عرفة يوضح المقصود من عبارة “رجل شرقي في حاجات مش هتنفع معايا”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الممثل الشاب محمود المهدي، المقصود من تصريحه حول سبب اتخاذه قرارًا بالانفصال عن منة عرفة قبل تراجعهما وعودتهما من جديد، بعدما أوضح أن سبب الانفصال هو أنه رجل شرقي لا يناسبه عمل منة عرفة وهناك أمور لا يمكن أن يقبلها، وبنفس الوقت عدم حدوثها قد يؤثر على فرص منة عرفة في تحقيق حلمها الفني، لافتا إلى أنه فضّل الانفصال عنها بدلًا من الوقوف أمام عملها.

وقال في منشور له: “كنت قايل إني هوضحلكم الأسباب، موضوع رجل شرقي الناس بتتكلم من قفاها، تقريبا محدش فاهم حاجة كان في سوء تفاهم في مشهد من مسلسل 101 مع الفنان محمد نجاتي، وحد معين حب يوقع الدنيا ووصل الموضوع ليا غلط، وأنا طبعا كراجل رافض أي مشاهد تمس كرامتي كراجل زى ممثلات كتير بتعمل أدوار محترمة مش كله زي بعضه ومنة متفهمة الكلام ده ومحافظة على كرامتي وما يخصنيش أي حاجة قديمة يهمني وقت ما عرفت منة فقط.

وتابع محمود المهدي: وبالنسبة لبوست البطيخ ده ما كنش لمنة كان لشخص من الماض داخل يبوظ العلاقة أرجوكم بطلوا تأليف.

عودة منة عرفة ومحمود المهدي

وكان محمود المهدي أعلن عودته لزوجته منة عرفة، وأعرب عن سعادته، وذلك من خلال منشور عبر ستوري حسابه الخاص بموقع انستجرام كتب فيه: الحمد لله، دائمًا ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى لينا الخير، ربنا يرده لك أضعاف، والعكس لكل واحد شمت، ربنا يرده لك أضعاف الأضعاف.

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