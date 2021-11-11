بيلا حديد منهارة وتكشف مرورها بأزمة نفسية حادة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - بيلا حديد عارضة الأزياء، كشفت عن أنها تعاني من حالة نفسية سيئة، وأنها منهارة، وتمر بحالة من القلق والإرهاق والتعب والاكتئاب، وشعور دائم بالوحدة.

في منشور على إنستجرام، شاركت بيلا حديد مجموعة صور لها وهي تبكي وفي حالة من الانهيار، وكانت تلك الصور ردًا على مقطع فيديو من الممثلة والمغنية ويلو سميث، ابنة الممثل ويل سميث، حول انعدام الأمن والقلق، وقالت بيلا حديد إن كلمات ويلو جعلتها تشعر بأنها “أقل وحدة”، وحثت أي شخص يعاني من تلك الحالة على تذكر أنه ليس وحده من يعاني، وكتبت العارضة في التعليق على الفيديو والصور: “وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، بالنسبة لأي شخص يعاني، يرجى تذكر ذلك، في بعض الأحيان، كل ما عليك تذكره هو أنك لست وحدك”.

https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CWDznHVlWa8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أضافت بيلا أنها كان لديها ما يكفي من الصدمات والمشاكل والأزمات النفسية، وتابعت في تعليقها: “إذا عملت بجد على نفسك، وقضيت الوقت بمفردك لفهم صدماتك، ومشاكلك، وأفراحك، وروتينك، فستكون دائمًا قادرًا على فهم أو معرفة المزيد عن ألامك وكيفية التعامل معها”، موضحةً أن الشعور بأنك لست جيدًا بما فيه الكفاية أو أنك غير واثق من نفسك، أمر طبيعي، لأن كل البشر مختلفون، وكل إنسان لديه شيء خاص وفريد ليقدمه، وأوضحت: “ينسى الناس أن كل شخص يشعر بنفس الشعور، بأنه ضائع، مرتبك، غير متأكد حقًا من قيمة ما يفعله، ويحاول التهرب منه بطريقة ما”.

في منشورها، شاركت بيلا أيضًا بعض النصائح للذين قد يواجهون مشاكل في صحتهم النفسية، وقالت: “أريدكم أن تعرفوا، هناك دائمًا ضوءًا في نهاية النفق، ودائمًا ما تتوقف الأزمة تمامًا في مرحلة ما”، مشيرة إلى أن هناك دائمًا مجال لبدء الحياة مرة أخرى من جديد، مؤكدةً أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإن الأمور ستتحسن يومًا ما.

يُذكر أن بيلا حديد كانت قد تحدثت عن أزماتها النفسية من قبل، بمناسبة يوم التوعية بالصحة النفسية في عام 2019، وقالت: “إنه كان صراعًا أعرف أن الغالبية منا تعامل معه في الماضي أو يتعامل معه حاليًا”، وتناولت الأرقام التي تناولتها المنظمات الخيرية للصحة العقلية التي أفادت أن شخصًا من كل ستة أشخاص يعاني من مشكلة صحية عقلية شائعة، مثل القلق والاكتئاب، وفي يناير الماضي، قالت بيلا إنها أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على تحسين صحتها العقلية.