خلعت ثوب الخجل بدون تردد .. هذا المشهد منع سعاد حسني من التمثيل طويلاً

الرياض - محمد الاطلسي - ظلت الفنانة سعاد حسني بعيدة عن المشاركة في الأفلام السينمائية لمدة عام كامل بسبب "مشهد منافي للآداب" في فيلم عُرض عليها.

قالت الفنانة الراحلة لمجلة آخر ساعة عام 1967، أنها رفضت أحد السيناريوهات التي عُرضت عليها بسبب وجود مشهد جنسي في الفيلم، لذا رفضته ولم تقبله وهو ما تسبب في ابتعادها عن العمل لمدة عام كامل.

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وفضلت الفنانة الراحلة الجلوس في المنزل بدون عمل، ورفض الفيلم، لأنها رأت أن إعجاب الجمهور أهم من الأموال التي كانت ستجنيها مقابل اشتراكها في الفيلم.

وفي 21 يونيو 2001، رحلت عن عالمنا سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، بعد مسيرة فنية حافلة؛ ليخيم الحزن على الوسط الفني وكل محبي النجمة الراحلة.

ورحلت السندريلا عن عالمنا تاركة وراءها إرثًا من التراث الفني لا يُنسى على الإطلاق، ولكن ظل حادث وفاتها غامضًا، ما بين تأكيد البعض انتحارها، وإشارة البعض الآخر ليد خفية قتلتها وألقت بها من شرفة منزل صديقتها في لندن.

المصدر: الدستور