أبرزهن أصالة وبوسي وغادة عبدالرزاق .. تعرف على 9 فنانات خلعن ثوب الخجل واعترفن بالخيانة الزوجية| لن تصدق الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - الخيانة الزوجية والحديث عنها أهم ما يلفت انتباه جمهور ومحبي نجوم الفن، وخاصة إن كان الحديث عن هذا الأمر من إحدى الفنانات اللاتي يتمتعن بحب الكثيرين من جمهورهم، وكان آخر هؤلاء النجمات الفنانة شيرين رضا، التي ظهرت في أحد البرامج وتحدثت عن خيانة زوجها لها.

ندى بسيوني

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واكتشفت ندى بسيوني خيانة زوجها عن طريق هاتفه المحمول، كما أن أصدقاءها كشفوا لها أن زوجها دائماً ما يتواجد مع عدد من السيدات.

وأضافت ندى بسيوني، أنها سامحت زوجها عندما علمت هذا الأمر، ولكنه استمر فيما يقوم به، لذلك لم تستطع أن تكمل حياتها معه.

غادة عبدالرازق

أيضا الفنانة غادة عبدالرازق، التي أعلنت في أحد البرامج أنها انفصلت عن زوجها محمد فودة؛ بسبب خيانته لها، وقالت إنها طالبته بالانفصال لأنها لا تقبل أن تعيش مع زوج خائن.

أصالة

وكشفت أيضاً أصالة، عن أنها تعرضت إلى الخيانة الزوجية من زوجها أيمن الذهبي، وخرجت في أحد البرامج التلفزيونية وأعلنت هذا بعد انفصالها منه.

علا غانم

وتكرر نفس الأمر مع الفنانة علا غانم، التي أعلنت أن زوجها الثاني كان خائناً وأنها شاهدته مع امرأة أخرى وكشفت أنها تعاملت مع الموقف بهدوء شديد، وقالت إنها كانت تتوقع هذا الأمر لأنهم كانوا في علاقة سيئة.

سمية الألفي

وتحدثت الفنانة سمية الألفي، في أحد البرامج التلفزيونية عن خيانة زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لها وأكدت أنه لا يستطيع العيش بدون امرأة في حياته.

ديما

كما كشفت الفنانة ديما بياعة، أنها انفصلت عن زوجها تيم حسن، بسبب خيانته لها مع الفنانة نسرين طافش، وكانت المفاجأة عندما أعلن تيم حسن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني.

بوسي

وكانت أكبر صدمات الوسط الفني عندما أعلنت الفنانة بوسي، خيانة زوجها فطين، لها مع عدد من الراقصات وأنها سامحته أكثر من مرة ولكنه لم يقدر هذا .

أنغام

وأخيراً الفنانة أنغام، التي أعلنت أنها تعرضت للخيانة الزوجية من قبل زوجها الموزع الموسيقي فهد، وهذا ما كان سبب طلاقهما.