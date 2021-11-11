بحيل ذكية وخطط جهنمية .. هكذا يجني الفنان محمد رمضان ملايين الدولارات من مواقع التواصل؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم يأت احتفال الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، بتخطي قناته على موقع "يوتيوب" حاجز الـ 4 مليار و300 مليون مشاهدة من فراغ، فما حققت له القناة من أموال ساهمت في بناء ثروته الضخمة ليس بالقليل.

الفنان رمضان وقبل أسابيع نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وعلق عليه: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 4 مليار و300 مليون مشاهدة".

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لكن دائما ما يثير الفنان الشاب في الفترة الأخيرة الجدل، حول عدة قضايا جعلت من تصرفاته ومقاطع الفيديو الخاصة به محط أنظار الجمهور.

ملايين الدولارات

الفنان المصري يخرج بعد كل قضية مثارة عنه في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصد ملايين المشاهدات، وتجني ملايين الدولارات لتساهم تلك الأزمات في بناء ثروات الفنان الشهير.

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية في تقرير سابق لها، أن أرباح محمد رمضان الشهرية من موقع يوتيوب فقط بلغت حوالي 4 ملايين و500 ألف جنيه بحسب موقع "socialblade" الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير رصدت الصحيفة متوسط أرباح الفنان محمد رمضان من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقاطع مصورة، بعضها أنتجها مثل كليبات "نمبر وان"، و"الملك"، و"فيروس"، وغيرها، وأخرى مقاطع مصورة نشرها أثارت الجدل وحققت ملايين المشاهدات لتساهم في بناء ثروات الفنان.

ولفتت إلى أن حساب قيمة هذه الأرباح جاء وفقًا لشروط مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدد متوسط 1500 دولار أرباحا لمشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين، لكن المشاهدات الخليجية والأوروبية تصل إلى 12 ألف دولار لكل مليون مشاهدة، حيث تم حساب هذه الأرباح باعتبار أن كل المشاهدات مصرية 100%.

فمن أزمته الأولى في العام 2018 وهي الخلاف مع رجل أعمال تتجاوزت مشاهدات مقاطعه على يويتوب فقط 708 ملايين مشاهدة، بأرباح تتجاوز الـ17 مليون جنيه فقط، إن تم حساب كل المشاهدين من مصر فقط، ودون حساب المشاهدات ذاتها في "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تيك توك".

وفي أزمته الثانية مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، نشر الفنان محمد رمضان، مقطع مصور عبر حسابه في "إنستغرام"، وصل عدد مشاهديه لمليون ونصف المليون مشاهدة، أي حصل الفنان على متوسط أرباح من هذا المقطع 40 ألف جنيه.

فضلا عن مقاطع مصورة نشرها للرد على الإعلامي عمرو أديب أثناء أزمته معه على خلفية قضية الطيار، والتي وصل عدد مشاهداتها في "فيسبوك" و"إنستغرام" 7 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 170 ألف جنيه مصري، خلال نشره مقاطع مصورة يلقى بها الدولارات في الماء والتي وصل عدد مشاهداتها لـ12 مليون مشاهدة ليصل متوسط أرباحها 288 ألف جنيه.

أما أزمته الثالثة في الصورة مع الفنان الإسرائيلي نشر الفنان عددا من المقاطع المصورة كان أبرزها وصوله إلى أسوان بالزي الصعيدي حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو لـ12 مليونا في "فيسبوك" و3 ملايين في "إنستغرام"، بمتوسط أرباح وصل لـ360 ألف جنيه.

طعن في 6 ملايين جنيه

ورغم كل هذه الأموال التي يجنيها الفنان محمد رمضان، طعن الأخير على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.