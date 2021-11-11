أشرف زكي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مروج شائعة اختيار أحمد عبدالعزيز نقيبًا للممثلين

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي، بصفته نقيبا للمهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد علي محمدي فتح الباب، حيث فوجئ الشاكي بقيام المشكو في حقه بقيامه بنشر عبر صفحته، التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” ينشر خبرًا كاذبأ بأن الفنان “أحمد عبد العزيز ” نقيبأ للممثلين خلفا للفنان أشرف زکی .

وذكر فى بلاغه، وإذ أثار هذا الخبر الكاذب غضب جموع الفنانين وسبب توتر وقلق داخل نقابة المهن التمثيلية وخارجها وتسبب في العديد من المشاكل لما كان ذلك ، وكان المشكو في حقه دائم نشرالأخبار الكاذبة عن الشاكي ، وقد سبق وتعرض للشاكي بالسب والقذف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” سابقا ومازال مطلوب التنفيذ عليه بشأن الحكم الصادر ضده في تلك الواقعه .

وإذ نصت المادة ۱۸۸ من قانون العقوبات على « يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة » ، علاوه علي الجرائم المتعلقه بالإزعاج عبر وسائل التواصل المختلفه

لذلك نلتمس التحقيق في تلك الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .