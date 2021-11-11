غادة عبدالرازق تكشف سبب غيابها عن حضور المهرجانات.. فهل قررت مقاطعتها؟ (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت غادة عبدالرازق، التساؤلات في الفترة الأخيرة، بسبب غيابها عن المهرجانات السينمائية وخاصة مهرجان الجونة، وكشفت غادة عبد الرازق السبب الحقيقي لغيابها، وكذلك تحدثت عن مصير أعمالها الجديدة.

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن السبب الحقيقي وراء عدم ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، وكذلك عدم ظهورها في المهرجانات السينمائية عامة، وقالت في تصريحات لها مع برنامج “ام بي سي تريندينج”، إنها لا تحب الزحام والوقوف على السجادة الحمراء وإجراء المقابلات، وتعتبر ذلك مجهود كبير ولا يتماشى مع شخصيتها، خاصة أنها ظلت لسنوات طويلة تحت الأضواء، لذلك تفضل عدم الحضور.

وتابعت غادة عبد الرازق إنها لا تفضل الحديث كثيراً والظهور في أكثر مناسبة، وأن هذه الأمور ليست من شخصيتها، مشيرة إلى ان المهرجانات توجه لها دعوات للحضور، ولا يوجد قطيعة، ولكنها ستحضر فقط في حال تكريمها في أحد المهرجانات، وهو ما سيسعدها.

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق في مقابلتها عن مصير فيلمها الجديد “حفلة 9″، والذي توقف تصويره منذ فترة، وقالت غادة إن هناك خلاف بين المنتج والمخرج، وتوقف التصوير لأزمات إنتاجية ويتبقى لها أيام قليلة للانتهاء من الفيلم، ولكنها اشترطت انتهاء الأزمات الانتاجية وحصول العاملين في الفيلم على مستحقاتهم المادية قبل استكمال التصوير.

وكشفت غادة عبد الرازق عن تدشينها مشروع تجاري جديد، لتصميم اللوحات الفنية والتشكيلية، وأشارت إلى انها تحب ذلك المجال ولكنه لن يأخذها من الفن، وأضافت إنها تريد الابتعاد عن تقديم شخصية السيدة الشعبية في أعمالها المقبلة، بسبب تقديمها للشخصية في معظم أعمالها الأخيرة، وأكدت أنها لم تتعاقد حتى الآن على مسلسل في موسم رمضان 2022.

وكانت غادة عبد الرازق قد نشرت بياناً أمس، نفت به عدة شائعات وتكهنات حول مسلسلها الجديد، وقالت:”أحب أوضح لكل جمهورى اللى بعتز بيه وبحبه وبحترمه جدًا ان كل ما ينشر عن أعمال رمضانية ليا غير صحيحة بالمرة، ولم اوافق او اختار اى عمل رمضاني هذه السنة لانى منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبالي على الصعيد المهنى والشخصي”.

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