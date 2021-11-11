بول رود يحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في 2021.. وهذا رد فعل زوجته

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل الممثل الأمريكي بول رود على لقب الرجل الأكثر جاذبية على الإطلاق لعام 2021 من مجلة بيبول، وصرح الممثل في عدد المجلة الصادر يوم الجمعة أن البعض سيتفاجئ بمنحه هذا اللقب.

منحت مجلة بيبول الممثل الأمريكي بول رود لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2021، وقال الممثل في تصريحاته بعد سماع الخبر: “أنا أدرك أن البعض سيندهش عندما يسمع أنه تم اختياري ومنحي هذا اللقب، هذا ليس تواضعًا مني، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على هذا اللقب أكثر مني”، وخضع بول رود لسلسلة من اختبارات “الجاذبية”، بما في ذلك اختبار للمظهر، وجولة تحكيم، وجلسات تصوير، لإظهار مدى جدارته بلقب الرجل الأكثر جاذبية، وتصدر الترند بمجرد الإعلان عن منحه هذا اللقب.

وتعليقاً على رد فعل زوجته جوليا قال رود: “باغتها الأمر.. بعد بعض الضحك والصدمة قالت: إنهم محقون!.. وهذا لطيف للغاية”.

في نفس السياق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن من بين النجوم الذين حصلوا على هذا اللقب قبل ذلك، جون ليجند، دواين جونسون، كريس هيمسورث، إدريس إلبا، آدم ليفين، تشانينج تاتوم، وديفيد بيكهام، وقال بول رود للمجلة إنه يأمل أن تتم دعوته إلى بعض حفلات العشاء المميزة مع جورج كلوني وبراد بيت، وأفاد موقع CNN أن بول رود كشف سابقًا أنه عندما يفكر في نفسه، ينظر إلى نفسه كزوج وأب، موضحًا: “أنا فقط أقضي الوقت مع عائلتي عندما لا يكون لدي عمل، هذا أكثر ما أحبه”.

يُذكر أن بول رود يجسد دور البطولة حاليًا في فيلم “Ghostbusters: Afterlife” من إنتاج شركة سوني، والذي من المقرر طرحه في دور العرض في وقت لاحق من هذا الشهر يوم 19 نوفمبر، وتدور قصته حول انتقال العائلة إلى بلدة صغيرة في أوكلاهوما بعد أن ورثت ممتلكات الجد الراحل للأطفال، وعند وصولهم، بدأوا في اكتشاف ارتباطهم بصائدي الأشباح الأصليين وإرث جدهم الغامض، وشارك بول رود أيضًا في دور البطولة في فيلم “Role Models” الذي ساهم في كتابته، كما أدى شخصية مايك هانيجان في المسلسل الكوميدي الشهير “Friends”.