فنانات صدمن الجمهور بالحديث عن «ليلة الدخلة».. وفنانة شهيرة طلقها زوجها فوراً - تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كعادة مجتمعنا الشرقي فأن الحديث عن «ليلة الدخلة» من المواضيع الشائكة، فمن النادر أن يتحدث أحد في هذا الشأن حتى ولو بين أصدقائه، ولكن هناك بعض المشاهير ونجوم الفن فاجأوا الجمهور يالحديث عنها.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد في حوار سابق تفاصيل جديدة عن حفل زفافها، وخصوصا فيما يتعلق بليلة الدخلة.

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وقالت هنا الزاهد فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج “معكم”، المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية، إنها فوجئت بحضور عدد كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم إلى حفل زفافها على أحمد فهمي.

وعن ما قاله أحمد فهمى، فى ليلة الزفاف، أوضحت هنا الزاهد ، أن زوجها طلب منها النوم لأنه يشعر بالتعب الشديد “مفرهد”، وهو ما دفعها للضحك كثيرا.

وأشارت إلى أن إرهاق أحمد فهمي يعود إلى جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذى أصبه بحالة دوار من الشمس.

من جانبها روت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، كواليس واقعة غريبة حدثت لها مع زوجها في ليلة زفافها.

وأوضحت خلال حوار سابق ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل.

وأكدت أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أنني بكيت في ليلة الدخلة وجوزي خدني وداني لماما».

كان وضع الفنانة السورية تولين البكري مختلفًا تمامًا، فقد صدمت الجمهور بنبأ طلاقها من زوجها بعد يوم واحد فقط من زواجها من رجل الأعمال السوري مجد بدور.

وقالت تولين البكري في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أهل العريس طلبوا إليه تطليقها لمجرد أنها «مطلقة وليست عذراء».

ومن أبرز المواقف الطريفة للنجوم في «ليلة الدخلة»، ماذكرته وفاء إبراهيم، أرملة الفنان الراحل محمد متولي، أن زواجها من متولي مر ببدايات طريفة وكوميدية جدا.

وروت وفاء، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أحد المواقف الكوميدية معه، قائلة: «ليلة دخلتنا نسينا مفتاح الشقة في العربية، والعربية أخويا خدها لف بيها وعمل حادثة، وهو مرضاش يقولي علشان ميبوظش اليوم».