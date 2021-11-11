الليله.. حفل أم كلثوم بفعاليات موسم الرياض

يقدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حفل أم كلثوم، داخل فعاليات البوليفارد بموسم الرياض، وذلك اليوم الخميس في التاسعة مساءً.

والعرض عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظفارها حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لحفل أم كلثوم، وعلق عليها كاتبًا: “لأول مرة في الوطن العربي .. عرض مسرحي عن رحلة الست أم كلثوم في #بوليفارد_رياض_سيتي”.