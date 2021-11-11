الخميس، 11 نوفمبر 2021 12:32 مـ فن وثقافة الخميس، 11 نوفمبر 2021 12:26 مـ بتوقيت القاهرة الخميس، 11 نوفمبر 2021 دوت الخليج يجتمع الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة و الراقصه اوكسانا في دويتو غنائى يحمل اسم "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الباسط حمودة و عمر كمال يجتمعان في دويتو بعنوان ”ضيعنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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