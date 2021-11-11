سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت سينتيا خليفة في الصورة باطلالة جذابة مما اثارت اعجاب متابعيها.

وكانت أدت سينتيا خليفة في رمضان دور "مايا" في مسلسل ضد الكسر ودور "نادين" في مسلسل حرب أهلية ثم توجهت إلى لبنان بعد انتهاء الموسم الرمضاني وذلك بعد حصولها على دور البطولة المطلقة مع شركة "فالكون فيلمز" في مسلسل "8أيام".

يشارك في بطولة 8 أيام مع سينتيا خليفة الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.