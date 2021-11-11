اليوم.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ونشر فيديو له من بروفات الحفل بدار الأوبرا عبر حسابه على تويتر وكتب:"من بروفة حفل مكتبة الأسكندرية .. جاهزين ؟".
كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.
بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان).
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