فنانة شهيرة ضربها ابنها بقسوة فحاولت الانتحار بـ 90 قرص مهدئ والمفاجأة الصادمة في ديانتها .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الفنانة اللبنانية نادين الراسي من ابرز الفنانات اللاتي يمتلكن قاعدة جماهيرية كبيرة، أستطاعت أن تؤسس لنفسها مكانة خاصة وشاركت في العديد من الأعمال التي حققت من خلالها نجاح كبير، لكنها دائمًا تثير الجدل بسبب حياتها الشخصية وخلال التقرير التالي يستعرض "الموجز" أبرز محطاتها الفنية والشخصية.

ولدت الفنانة نادين الراسي في مثل هذا اليوم عام ١٩٧٩، في محافظة الشمال بلبنان، وبدأت حياتها العملية كعارضة أزياء، ثم شاركت كموديل في العديد من الكليبات منها "عشقتك" للفنان فضل شاكر وكليب "أرجوك" للفنان وائل جسار.

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أقتحمت الراسي مجال التمثيل عن طريق الصدفة ومثلت للمرة الأولى في مسلسل "الباشوات" ثم شاركت بمسلسل آخر بعنوان "كرت السبحة" من ثم توالت أعمالها، خلال مسيرتها الفنية قدمت فيلمين فقط هما "خليك معي وغنوجة بيا".

أستطاعت نادين الراسي أن تحقق نجاح جماهيري كبير من خلال الدراما التليفزيونية ومن أبرز أعمالها: "منبر الموتى، لولا، الحب، خرم ابرة، غلطة عمري، متر ندى، لونا، لو ما انقطعت الكهربا، كلام نسوان، أبني، الليلة الأخيرة، عصر الحريم، حواء في التاريخ، مش زابطة غنوجة بيا الحل بايدك، زمن الأوغاد، فاميليا، دويك، ليل الذئاب، الباشوات".

كما خاضت أيضًا تجربة في المسرح الغنائي مع الرحابنة من خلال مسرحية "زنوبيا" عام ٢٠٠٧، وحازت خلال مشوارها الفني علي العديد من الجوائز أهمها جائزة الموركس كأفضل دور ثانوي، وتم تكريمها في مهرجان مرستي الشوف، وفي عام ٢٠١٣ حصلت علي جائزة أفضل ممثلة من مهرجان وجوه من لبنان".

وشاركت نادين في برنامج "ديو المشاهير" بموسمه الأول وفازت بالمركز الأول بعد منافسة مع الفنان المصري أمير كرارة أما الجائزة المالية فقد قدمتها لصليب الأحمر اللبناني، هذا بالإضافة إلى أنها شاركت في برنامج المسابقات الشهير "سبلاش" وحازت على المركز الأول وبجائزة قيمتها خمسين ألف دولار لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

ومن المعروف عن الفنانة اللبنانية نادين الراسى إثارتها للجدل، ومؤخرًا وصفت ديانتها بـ "المسلحية"، مؤكدة أنها تؤمن بالإسلام والمسيحية، وذلك فى مقطع فيديو سجل لها من خلال بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".

فهي لم تكتفِ بهذا التصريح، بل فاجئت متابعيها بقراءة سورة الإخلاص، مضيفة: "مين منا ما بيقول يا الله، أعبد الله الواحد الأحد، الآب هو الله، والمرسلين كلهم أنبياء، نفخ من روحه فكان عيسى".

وطالت نادين الراسى انتقادات من قبل بعض متابعيها بسبب هذا التصريح، إلا أن البعض رأى أن العقيدة الدينية تدخل فى إطار الحرية الشخصية، رافضين الهجوم على الممثلة اللبنانية.

ورغم نجاحها في عالم الفن إلا أن حياة نادين الراسى الشخصية طغت على حياتها الفنية خاصة أنها كانت مليئة بالإثارة وبدأتها سريعًا، وهي في السابعة عشر من عمرها عندما تزوجت من حاتم حدشيتي في عام ١٩٨٣ وأنجبت منه ابنها الأول مارك، ولم يكن فى حياتها الكثير من الإستقرار ولا التفاهم ما تسبب في طلاقها بسرعة وانتهاء حياتها الزوجية.

وتزوجت الراسى للمرة الثانية من جيسكار أبي نادر وأنجبت منه طفلين مارسيل، وكارل، وانفصلت عنه عام ٢٠١٦، ومنذ عامين آثارت حولها جدلًا واسعًا بعدما أعلنت أنها قررت اعتزال الفن بعد حادث ضرب ابنها مارك لها، وكان سببًا آخر فى دفعها إلى الإنتحار حيث تناولت ما يقرب من ٩٠ حبة مهدئ ودخلت فى خلاف حاد مع طليقها الثانى بسبب حضانة أولادها.

المصدر: الموجز