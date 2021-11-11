تركيب جهاز تنفس اختراقي للفنانة سهير البابلي بسبب أزمة الرئة

ابو ظبي - احمد الجزار - تقوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، بإجراء تركيب جهاز تنفس اختراقي أو حنجري مساء اليوم الخميس بالمستشفى، لحل أزمة الرئة التي تعاني منها، وبسبب اعتمادها بشكل كبير على جهاز التنفس الصناعي.

ويتم تركيب هذا الجهاز عبر الفم أو الأنف، وتهدف لتوصيل الهواء مباشرة إلى القصبة الهوائية، ويتم تركيبه بواسطة جراحة بسيطة.

ويختلف جهاز التنفس الاختراقي عن النوع الآخر، بأن استخدامه يكون في الحالات التى تحتاج للتواجد على التنفس الصناعى لفترات طويلة، موضحا أنه يتناسب مع الكثير من الحالات، ما يجعل استخدمه ملائم لكثير من المرضى.

وعانت النفانة الكبيرة خلال الفترة الماضية من تجمع الماء على الرئة، مما أثر بشكل سلبي على التنفس بشكل طبيعي، وتضطر إلى التنفس عبر الأجهزة.

وكانت نيفين الباقوري ابنة سهير البابلي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة والدتها ببوادر غيبوبة سكر وتم نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب قبل دخولها الغيبوبة، لكنها تأثرت ببعض المضاعفات.

وأضافت أن والدتها تعرضت لتوقف في عضلة القلب ومياه على الرئة، مما تسبب في جلطة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل “قلب حبيبة”.

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